Que la federación nos vigile, pero no limiten exportaciones: Maquilas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Maquiladores del ramo textil aceptan trabajar con regulaciones mas no con limitaciones en las exportaciones, pues esto los obligará a cerrar sus empresas, ya que sus clientes norteamericanos preferirán trabajar sus pedidos en su propio territorio o enviarlos otros países excepto México.

A pesar de que el pasado 12 de diciembre la Secretaría de Economía Federal decretó que empresas con más de 100 trabajadores podrán importar más de 20 mil unidades, esto no se ha respetado como, así lo expuso el representante de Salom Fashion, Miguel Ángel Aparicio Chino, industria perteneciente a este ramo.

“Mi capacidad son 200 mil al mes, ahorita yo nada mas puedo importar 9 mil piezas, es ahí el problema, qué voy a hacer en las dos semanas posteriores que solicite ampliación para que mi gente siga trabajando. Siento que la industria textil está satanizada más aquí en Baja California, lo hemos sentido de esta manera como si fuéramos los grandes contrabandistas y tenemos contratos”.

Y abundó, “lo único que pedimos como sector es vigilen lo que nos quieran vigilar queremos cumplir con lo que nos están poniendo, solo pedimos que no nos topen, estamos al borde de cerrar y varias empresas ya lo están pensando”.

Situación similar enfrenta el representante de Expo Diva, Miguel Rhee, quien con 100 trabajadores indica que desde el 31 de enero no ha podido importar y tuvo que regresar un camión con un pedido porque la Secretaria de Economía no lo autorizó para ensamble, lo cual le ha generado pérdidas que estiman los 120 mil dólares.

“Yo desde el 31 de enero ya no pude importar, tenía un camión parado y lo tuve que regresar, perdí en el transporte, traje material y no tuve ninguna ganancia, fueron como 120 mil dólares en pérdidas”, indicó.

Por su parte el representante de Creaciones Uvisa de México, Daniel Kim, maquiladora de Corea, comentó que a tres años de que se instaló su empresa en Tijuana, su producción ha caído cerca de un 60% debido a las políticas federales que regulan las importaciones.

“Producimos mucho menos cantidad que antes, bajó mucho la producción, en las importaciones no hay un 100% de éxito, a veces importamos, a veces no y como no tenemos trabajo entre las fabricas, estamos repartiendo trabajo para poder sobrevivir, pero de seguir de esta manera no se cuanto vamos a durar, ya no es redituable, el nivel de producción ha bajado un 60% más o menos”, dijo.

Con estas medidas se promueve el que las empresas estadounidenses busquen maquiladores en otros países o hacerlo en su mismo territorio, tal y como lo promueve el presidente norteamericano Donald Trump.

“Se puede, no se puede, es estar siempre con esa incertidumbre que al principio nos preocupaba mucho lo de Trump, pero aquí en México nos están haciendo peor que allá en Estados Unidos”, manifestó Miguel Ángel Aparicio.

Cabe mencionar que las 126 empresas manufactureras del ramo textil implican una inversión extrajera en su mayoría del 50% y trabajan el ensamble de prendas de marcas norteamericanas que les envían previamente cortadas, mismas que también revisan el cumplimiento riguroso de normas al igual que instituciones mexicanas.