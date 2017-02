Vecinos en Valles del Sur demandarán devolución por casas afectadas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Propietarios de casas en Valle del Sur piden una pronta intervención de autoridades para que determinen las causas por las cuales más de una decena de casas están colapsando a orillas de una ladera, pues creen que las obras en un fraccionamiento continuo pudieron generar una fuga de agua interna que reblandeció el suelo.

Una residente de la colonia, Esther Carballo, comentó “yo aquí he vivido durante otras lluvias y terremotos fuertes como el pasado en Mexicali y la casa ni si quiera se cuarteó, creemos que las casas están bien hechas, pero no como cimentaron, no hay una estructura solida y estamos en talud, es un problema fuerte de tierra, de corrientes de agua internas”.

Respecto a la posibilidad de que las afectaciones tengan que ver con el fraccionamiento que se construye cerca de ellos, dijo “no compren casas ahí porque a causa de eso creemos que hubo algo raro, algo ilegal que provocó que nuestras casas se comiencen a hundir”.

A casi una semana de que iniciara este problema la casa de Yuridia Betancourt, presenta ya severos daños y por tanto están a la espera de que se emita el estudio que la empresa constructora ha mandado a realizar para determinar el origen de estas afectaciones

“No sólo está mi casa, notamos que las bardas comenzaron a desprender a las de enfrente, el domingo por la noche las tuberías reventaron, a las 10 de la noche empezamos a notar grietas en la tierra; atrás de mi casa hay un deslave y sí creemos que se está filtrando agua por alguna parte, nosotros estamos esperando una respuesta de parte de las autoridades y de la constructora, definitivamente ya no queremos la casa, queremos que nos devuelvan nuestro dinero y a empezar de nuevo”.

Y aunque algunos residentes de estas casas afectadas ya se están mudando de sus viviendas, en espera de determinar hacia quien dirigirán sus demandas, otros se niegan a hablar y prefieren continuar habitando sus propiedades.

Otra vecina de la zona, Esther Carballo, indicó, “estamos en un proceso, todos los condóminos de Valle del Sur estamos unidos para ver qué acciones tomar, pero es un proceso de saber qué dice el estudio del geólogo, lo que dicen los de protección civil, las personas que están estudiando el suelo y en base a eso tomaremos las acciones pertinentes, demandar a quien tengamos que demandar, sí hay un responsable, no sabemos quién es, pero esto nos lo vendieron como regular”.

Luego de que autoridades de protección civil instalaran sellos amarillos de zona de riesgo en estas viviendas para que sus residentes estén alertas sobre posibles deslaves, el fraccionador continua vendiendo casas en el lugar y trabajando en ampliaciones de algunas otras que podrían colapsar por ubicarse en la orilla afectada.