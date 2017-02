Complicado en caso que deporten extranjeros por Tijuana: organismos

Por: Alberto Elenes



TIJUANA.- No obstante que el gobierno mexicano ha dicho que no recibirá deportados de otros países que hayan cruzado a Estados Unidos por sus fronteras, los organismos que conforman la Coalición Pro Defensa del Migrante en Tijuana vislumbran un panorama complicado en caso contrario.



La hermana Salome Limas, del Instituto Madre Asunta, "Casa de la Mujer Migrante”, dijo que les preocupa la situación, pues en caso de enviarlos a la entidad no tendrían como hacer frente.



“No lo sé si estaríamos preparados, porque ante la situación de emergencia de los haitianos hubo muchas instituciones, iglesias cristianas que son A.R. que abrieron sus puertas para recibir lo que eran extranjeros, pero recibían más bien haitianos, no sé si ellos vayan a abrir también para recibir a los centroamericanos”, expresó.





De cumplirse con esta medida de la administración de Donald Trump, se estima que las deportaciones se elevarán por la frontera entre California con Baja California derivado de la gran cantidad de personas que cruzan ilegalmente por esta zona.



“Es una de las más conocidas, pero también a veces es una de las más seguras porque si estamos hablando de la frontera con Tamaulipas, pues ya son fronteras más peligrosas, donde ellos mismos nos han comentado, es más peligroso para allá”, mencionó la hermana.



La mayoría de migrantes extranjeros que atravesaron México son de origen centro y sudamericano, situación que no representaría mayor problema atender en caso de que los deporten vía México.





“Pues yo siento que la mejor manera de podernos preparar es mayor comunicación con los consulados de éstos países para ver como se les puede apoyar, si ellas tienen la posibilidad de apoyarlos para que se regresen a su lugar y si no ver como apoyarlos para que ellos regularicen su situación aquí, porque muchos de los centroamericanos que están llegando aquí ellos tienen residencia permanente para estar en el país”, sostuvo.



En lo que va del año los seis albergues que integran esta coalición no han registrado la llegada de deportados extranjeros, pero a lo que les comentan los propios connacionales hay quienes se hacen pasar por mexicanos para que los extraditen por esta frontera y así volver a intentar cruzar ilegalmente más rápido.