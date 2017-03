Ayuntamiento abandona Valle Sur; denuncian ante PGJ

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El Ayuntamiento deja sin respuestas a vecinos del fraccionamiento Valles del Sur, por lo que acuden a presentar denuncia ante la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

El señor, Enrique Navarro, residente de la vivienda marcada con el número 20 de este fraccionamiento, indicó que a poco más de una semana en que comenzarán a hundirse 18 viviendas que se encuentran a orillas de una ladera, acudieron este martes al Ayuntamiento, pero no sin obtuvieron respuesta.

"Lamentablemente la constructora dijo que iba a hacer un estudio del que nos iba a entregar hoy resultados, pero en la mañana nos e si hable con el representante legal de IDU y me dijo que no tenían nada, que estaban esperando e iban a ver que otro tipo de acciones se tomaban, no sé si están tratando de ganar tiempo porque venidos de Control Urbano que nos entregaron unos oficios de la situación de las casas y ahí estaba personas de IDU y Promo casa para platicar con la gente de Control Urbano. No nos han dicho nada, lo que nos dicen es que somos nosotros los que debemos solicitar información, estamos asesorándonos para ver qué tipo de oficios debemos meter y que dependencia para que nos ayude a clarificar todo esto", indicó.

Ante esto, junto a otros vecinos acudieron este martes a la PGJ para iniciar formalmente una denuncia en contra de quien resulte responsable, pues la constructora que les vendió Ingeniería en Desarrollo Urbano (IDU), aun no entrega el resultado del estudio que realiza para determinar las causas por las cuales se registra el asentamiento de terreno.

"Pensamos levantar una demanda para que ya intervenga la autoridad y se empiece a tomar cartas en el asunto porque vemos que lamentablemente no se si tenga la jurisprudencia Control Urbano o Protección Civil, ellos nada más nos están informando, pero aquí venimos a hacer la denuncia penal en forma

A este respecto, el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Román Aboytes Hernández sostiene que el Ayuntamiento tiene la obligación de atender casos de viviendas afectadas en zonas regulares", expresó.

"Existe un programa de Desarrollo Urbano y una serie de autoridades que en base a estudios deben permitir o no el establecimiento o construcción de nuevas colonias, cuando llega un ciudadano y compra en una colonia y aparentemente cumple con todos los requisitos y no es el caso, hay varios responsable, la autoridad que da los permisos de construir en los lugares que no son apropiados, la constructora y finalmente es la autoridad que tiene que responder a los ciudadanos en la perdida de ese patrimonio. Habría dos niveles de solución, la primera esperaríamos la sensibilidad de las autoridades para que se pongan de acuerdo con esos colonos y si no hay sensibilidad, realizar acciones legales que podrían ser un juicio de tipo civil y en un momento dado valorar la responsabilidad de fraccionadores, demandar a la autoridad o a ambas", dijo el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Román Aboytes Hernández.

Cabe mencionar que este martes Protección Civil cambió las etiquetas amarillas de Zona de Riesgo a las rojas de Alto riesgo, lo cual hace inhabitables las viviendas, mientras tanto los vecinos del lugar siguen esperando una explicación, pues afirman que desde octubre que iniciaron los trabajos del Fraccionamiento Cotó 84 metros más arriba de ellos, sintieron que sus casas vibraban y presentaban leves temblores, por lo que creen tener la certeza de que esa obra fue la causante del colapso de sus viviendas.