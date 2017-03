Abogados podrían denunciar penalmente al alcalde de Tijuana

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El presidente del Colegio de Abogados, Román Aboytes, advierte que de no obtener su organización un encuentro con el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, para tratar los asuntos que le demanda la sociedad como el transporte, recolección de basura e inseguridad.

El abogado dijo que procederán legalmente en su contra con juicio político o denuncia penal por la desatención que ha tenido como autoridad para atender estos temas.

“Nosotros estamos preparando una entrevista con él para hacerle llegar esos reclamos y en su momento si no los atiende estamos en la disposición de iniciar una acción legal que va desde un juicio político, una queja, vaya hay vías legales pero queremos tener una entrevista con él para que nos escuche, le podamos entregar un documento fundado, motivado como decimos los abogados porque los problemas son muchos y la capacidad que está mostrando en este momento deja mucho que desear, aquí podemos hacer una lista al ilustre presidente municipal de las deficiencias qué está incurriendo, no solamente el transporte la basura, ahora son los baches, la violencia, porque la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no está cumpliendo con su cometido”, agregó.