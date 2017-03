Anexa Buena Vista, azotada por la delincuencia, piden ayuda urgente

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos de la Colonia Anexa Buena Vista piden atención de la Secretaría de Seguridad Pública, pues a son asolados por los constantes robos debido a los picaderos que existen en la zona, pues se llevan cables de luz y tomas de agua, generando constantes fugas, tan sólo hoy atendió CESPT tres casos.

El señor, Pedro Campos, quien vive en la calle Tarahumara explicó que a pesar de que la policía pasa por esta zona, la delincuencia mantiene a los residentes del lugar asolados pues buscan el cobre para mantener sus adicciones.

"A ver que encuentra y lo que ven se llevan, hay poca vigilancia, casi no hay en la noche principalmente, además hay algunas lámparas fundidas que no hemos tenido respuesta del ayuntamiento y en realidad es el pasadero por aquí, vienen de día y casan las cosas y de noche regresa. De aquí se roban las llaves de agua de cobre y los cables de luz, vienen ven y adiós cables, cuando uno se da cuenta no hay luz y nos dejan sin luz las casas, las llaves de paso que son de bronce las trozas y eso genera fugas que hasta que se reporta, vienen la clausura el agua", dijo.

Una vecina del lugar que prefirió mantenerse en el anonimato, mencionó que en esta zona existen tres picaderos por lo que los adictos se dedican a robar todo lo que puedan vender en las recicladoras.

"Aquí no hay nada de seguridad, hay tres picadores en esta área, la policía si entra, hace sus rondines, pero ya saben su hora, se llevan las lámparas, la de la tienda se las robaron", señaló.

Asimismo en esta colonia los vecinos también piden a autoridades municipales su intervención, pues la escuela primeria del lugar, Gral. Mariano Escobedo registra severos encharcamientos cada que llueve, como lo expuso la señora, Ana Silvia León.

"Aquí hay personas que ayudamos a lo del agua, pero ahorita no se que pase", concluyó.