Ayuda no llega mientras casas siguen colapsando en Camino Verde

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- En tanto autoridades municipales esperan resultados del estudio que se realiza sobre las causas que ocasionaron el derrumbe de más de 60 viviendas en la zona alta de esta colonia para determinar si fugas subterráneas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana tuvieron alguna responsabilidad, vecinos del lugar dicen que hasta el momento autoridades de Tijuana no les han dado la cara.

“Estamos sacando leña para arriba para hacer una lumbre en la noche y cuidarnos de los ratones. Ya no está pasando, desde que se corto el agua paro un poco, pero con estas lluvias toda el agua se metió en las zanjas, hasta ahorita no nos han dicho nada, andan en eso, pero no nos han dado ninguna solución”, detalló uno de los vecinos de Camino Verde, Pedro Guevara.

Mientras las calles más afectadas en la calle Platón parecen una zona de bombardeo, asolada y abandonada, a excepción de algunos vecinos en el lugar que aun tratan de recuperar material de sus casas que puedan reutilizar en otra vivienda.

“Aquella casa ya se hundió como un novel, era de dos porque la grieta vienen así esa grieta que abrió el agua va por debajo de esas casas, la de madera ya se hundió toda, nada más queda el puro techito de palacio al parecer el viernes va a haber una reunión en palacio, pero quieren dar un terreno chiquitillo y 20 mil pesos, pero no da ni para la arena. Vamos a retirar las vigas y las puertas de garaje, pero ando apurado porque la pared ya se agrietó toda y está por ladearse”, explicó Fernando.

Otros vecinos del lugar se mantienen resistentes a que las autoridades municipales reconozcan que los daños a sus casas hayan sido ocasionados por fugas en tuberías de drenaje de la CESPT, pues ello implicaría una cuantiosa indemnización en estos terrenos que a muchos la CORET avaló con títulos de propiedad.