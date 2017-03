Quiebre de drenajes en Camino Verde, por deslaves: Cespt

Noticias Relacionadas Ayuda no llega mientras casas siguen colapsando en Camino Verde

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Los hundimientos de tierra en la colonia Camino Verde no fueron provocados por fugas de agua en tuberías de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), pues nadie ha podido acreditar que existían antes de que comenzaran las afectaciones a mas de 60 viviendas en el lugar, afirmó el director de esta paraestatal Miguel Lemus Zendejas.

Luego de que vecinos de esta colonia afectados por el colapso de sus viviendas considerarán que la Cespt tenía responsabilidad en estos daños, el titular de este organismo indicó que por protocolo una vez que Protección Civil notifica de un desplazamiento de tierra, los trabajadores de su paraestatal deben acudir a cortar el suministro de agua y mover redes de drenaje, pues estos movimiento de tierra dañan las tuberías y no al revés.

"No hay nada, nadie lo ha podido acreditar a pesar de que siempre le echan la culpa a la Cespt créeme que si tuvieran elementos ya los hubieran mostrado, es bien fácil, nosotros nos vamos a concentrar en que nos ayuden haciendo los estudios para determinar cuál fue la razón de ese desplazamiento de tierra, no hay que confundirnos, no vamos a revisar porque hay fuga de agua, sino porque se desplazo la tierra. Voy corto agua y desvío drenajes y no es para que no me echen la culpa sino son acciones preventivas. Ya hay unos procedimientos que tiene Protección Civil que inmediatamente que detecta hundimientos, nosotros tenemos que entrar y a lo mejor por eso se manda el mensaje equivocado, tenemos que entrare a hacer acciones preventivas, cortamos el agua, revisamos la red de agua sanitaria para ver lo que está sucediendo, debemos estar conscientes que si la tierra se desplazo, ya me trono la tubería", indicó.

En este sentido, el funcionario estatal destacó que Tijuana es una ciudad que tiene registra movimientos de tierra con lluvias o sin ellas, lo cual ocasiona afectaciones en las tuberías, por lo que hasta el momento no sea demostrado que los hundimientos en colonias y fraccionamientos se deban a la Cespt, a excepción del caso ocurrido en el fraccionamiento Monterrey.