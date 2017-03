Padres mantienen cerradas escuelas; faltan acuerdos con el SEE

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Padres de familia mantendrán cerradas dos escuelas en fraccionamientos del bulevar 2000 debido a que no llegan a acuerdos con el Sistema Educativo Estatal sobre la reposición de maestros interinos.

La presidenta de la mesa directiva de Padres de Familia de la Primaria Los Valles de Baja California, Laura Lizárraga, destacó que acudieron este miércoles a verificar que los maestros interinos que están asignados a su plantel estén capturados para que se garantice que se les pagará por la atención de todo el ciclo escolar, pero debido a que esto no se ha cumplido, el plantel permanecerá cerrado.

“Hasta ahorita en todas las mesas de diálogo que hemos tenido en el sistema no hemos llegado a ningún arreglo, hemos apostado al diálogo y no nos han solucionado nada, aquí el detalle es que ya nos están responsabilizando a los padres de familia de la toma de la escuela cuando desde un principio hemos especificado la postura de los padres de familia y porque se llegó a la determinación del cierre de la escuela. El área sindical ordenó como medida de presión estarse presentando a la escuela sin dar clases, ¡porque los mandan a la escuela y no al SEE ¿para que vean la problemática que hay? Mandan un interino a hacer el gasto de ir a la escuela y allá no van a presionar, como padres de familia consideramos una burla que el maestro se está presentando al salón o a la escuela sin dar clases, entonces viene el cierre de nuestra escuela y ahí es donde el área sindical nos dicen que le hayan o no pagado ya ordenaron dar clases, entonces primero nos dicen que no las dan y luego que sí, pues no”, mencionó.

Rosa Sánchez representante de la Escuela Primaria Pablo Frayden indicó que la misma situación ocurre en su plantel en el turno vespertino.

“Son 13 interinos de 19, sólo 6 grupos tienen maestro de base y los que estaban dando clase, también estamos apoyando tratando de recibir solución, está cerrada desde el 30 de enero porque los interinos ya no dieron clases, de hecho son los mismos maestros de la mañana son los de la tarde, algunos son interinos”, agregó.