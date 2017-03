Bebé muere en su primer día de guardería; fue de cuna, según necropsia

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El pasado miércoles la señora, Guadalupe López Soto llevó por primera vez a su bebé de cinco meses a la Guardería Reino Mágico de la colonia Valle Verde, cuatro horas después le notificaron que lo habían tenido que llevar a una clínica, y ahí se enteró que había muerto.

Según relata la señora Guadalupe Soto Serrato, abuelita de Gael López Soto, el pasado 1º de marzo no sólo era el primer día de guardería, sino también el primer día de trabajo de su hija cuando se hizo realidad el terror de toda madre al acudir a este tipo de establecimientos para poder trabajar.

"A las 10:00 am ella llama a la guardería para preguntar por su hijo, le dicen que está muy bien, que es muy bien portado, que esta dormidito, le preguntan que si come papillas, ella les dice que no, a las 11:30 le hablan a mi hija que el niño se puso malito y que la encargada de la guardería lo lleva a un hospital, era la clínica Philadelphia del ejido Matamoros y mi hija se va a la clínica y ahí están unos policías con el doctor y la señora, ella pregunta que pasó, se quedan callados, el doctor le dice que cuando llegó el niño ya no traía signos vitales, la encargada de la guardería dice no sé, que estaba dormido, vimos que no respiraba y lo saque a la calle, me llevaron a la farmacia, de ahí agarre otro taxi, su vecina la llevó, agarré otro taxi y su vecina la llevó, y me trajeron aquí", dijo López Soto.

A las afueras del Semefo, poco antes de recibir el cuerpo del pequeño la señora Soto indicó que no buscarán proceder contra la encargada de la guardería, ni contra el establecimiento, pues el menor tuvo una muerte de cuna.

"Ahorita gracias a Dios ya sabemos de que falleció, fue muerte natural, muerte de cuna y no tenemos nada que inculpar a la señora, al contrario con el corazón en la mano mi hija vamos a ir, vamos a buscar los medios, no se a quien, pero vamos a ir con la señora para decirle frente a frente que sabemos de que falleció y que no la culpamos a ella, si los ministeriales quien seguir su investigación, que la sigan, lo que si pedimos es que sigan revisando las guarderías no solo sea porque con esta mala economía que estamos, necesita trabajar papá y mamá, mi hija era madre soltera, era su primer día de trabajo", indicó.

Finalmente, la afligida abuela pidió el apoyo de la sociedad para poder enfrentar los gastos funerarios, pues esta lamentable situación hoy los toma sin capacidad económica.

"No tenemos para enfrentar el gasto, no estábamos preparados en mi casa mi esposo es el único que trabaja en un trabajo inestable", indicó.

A quienes les interese apoyar a esta familia pueden comunicarse al celular 6641591745 con la señora Guadalupe Soto.