Protestan por daños en casas nuevas en zona de Santa Fe

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos de uno de los fraccionamientos asentados en la zona de Santa Fe protestaron a las afueras de las oficinas de ventas, para exhortar a futuros compradores a evitar adquirir casas en el lugar, pues a dos años de que empezaron a adquirir viviendas, sus residentes hoy se quejan de goteras, filtraciones, muros cuarteados, falta en el suministro de agua potable y demás problemas que el fraccionador aparentemente no atiende.

Molestos los vecinos protestaron sobre la vía principal de la entrada a Santa Fe en la casa muestra del fraccionamiento, donde explicaron que a pesar de que las casas aun cuentan con garantía la empresa que les vendió no responde oportunamente a los reportes que se han agudizado con las lluvias, pues creen que se uso material de baja calidad, aun y cuando pagaron por estas residencias más de millón de pesos, pues hay quienes tienen apenas dos meses de haber comprado en esta zona residencial y ya tienen problemas.

“Vivo aquí en Verona, estamos aquí todos los vecinos de diferentes privadas porque tenemos problemas con las casas que son nuevas, esta liqueando el agua, promesas que nos están dando que no cumplen, las garantías no están cumpliendo, el materia que están usando no está bueno para nada, el agua se meten en las casas, tengo vecinos que sus camas, sus muebles están mojados, nos dan promesas de que van a ir y no van, ahora las casas no son gratis, nos costaron dinero a todos y no es justo que nos hagan esto y todabuena falta más gente y si no hacen algo ellos, vamos a seguir viniendo y viniendo, ya van dos años y van 5 veces que hacen el techo, esta es la quinta vez y todavía tengo el mismo problema. El Profeco nos dijeron que la demanda que se va a meter es individual, de ellos ya procede y van a ver a cada una de nuestras propiedades a ver los daños, pero ahorita estamos reclamando que esto no debería existir, tenemos goteras en la casa, las paredes se están separando, no debería existir a menos que ya hubieran pasado unos 15 años”, dijo el inconforme Víctor Manuel Parra.

Yo compré en la privada más cara que vende Ruba se llama Ferrara, hay casas de un millón 500 incluso 3 millones, mi casa costo 1 millón 300 con un Cofinavit y yo me siento segura porque tengo Infonavit, pero en la barda de atrás tengo dos metros de tierra y temo que se me venga encima y tengo una niña de 3 años, tengo un año y medio viviendo ahí y todas las paredes se humedecen, el baño ha tenido problemas, la última vez que lo arreglaron sacaron cemento de las coladeras, las personas que me lo han arreglado han ido como 10 veces diferentes fisuras que tengo, pero no le dan seguimiento, hacen composturas sin calidad y a los dos o tres meses tengo movimientos de tierra porque no hicieron yo creo que la base de la casa correctamente, entonces tengo problemas”, detalló Luciana Villalobos Bastidas.

Una de las residentes indicó que a aun cuando siguen construyendo casas, han tenido problemas de suministro de agua del que se deslinda la CESPT, pues les han informado que esta situación la debe atender al fraccionador.

“Lo último que buscamos mi compañero y yo es el desprestigio porque nos dedicamos a asesorar a las empresas que caen en este tipo de situaciones, por experiencia por manejo y porque lo hemos durante muchos años y porque sabemos que es un problema que se puede resolver, hemos llegado a fraccionamientos con mil 600 reportes de garantía sin atender y a la par de esos con 900 o mil casas sin entregar y lo hemos hecho en dos meses y lo que quiero decir es que tenemos la experiencia para manejar este tipo de situación

Desde que llegamos a nosotros nos falta el servicio de agua, en navidad la gente se quedo sin agua, el cualquier fecha nos quedamos sin agua, no hay suministro suficiente de agua y siguen construyendo”, sostuvo la representante de Ruba.

Luego de que los vecinos se reunieron con representantes del fraccionamiento, acordaron que levantarían un censo por escrito de las casas que presentan afectaciones, pues al parecer se comprometieron a atender todos los problemas que presentan las viviendas.