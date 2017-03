Empresarios de California podrían cerrar junto con maquiladoras de TJ

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Empresas productoras de ropa en California podrían cerrar debido a las medidas implementadas por la Secretaría de Economía de México que limitan el número de importaciones que pueden realizar maquiladoras de textiles, pues se abrirían mercados en Asia y Centro América.

Manuel Solano representante de Garments MRM, acudió este sábado a una de las maquiladoras de textil que trabaja sus pedidos, pero al conocer las nuevas regulaciones considera que las perdidas pueden ser tan elevadas que estaría obligado a buscar opciones en otros países.

“La maquila que se hace en Tijuana es en termino de 2 o 3 semanas, no tenemos tanto tiempo, ese es el beneficio que tenemos aquí, lo que nos afecta es que las ordenes ya no las vamos a poder acomodar, perderíamos mucho negocio y el plan B seria Guatemala, China o dejar en Estados Unidos, no podemos cambiar las cosas tan de repente, si pasa esto vamos a perder mucho negocio porque el cliente en vez de esperar por el plan B va a can celar, va a buscar otras opciones, ahorita es temporada alta y estamos hablando de que mínimo son 300 mil dólares o más, pero esto no es todavía por Trump, esto es una regulación que se está haciendo en México, el NAFTA no se ha negociado todavía”, dijo.

Juan Carlos Zepeda es otro productor de ropa en California, y explicó que China se encuentra en la temporada de baja producción, por lo que lejos de aprovechar los altos pedidos que hoy tienen deben de buscar opciones en otros países, a pesar de que los maquiladores de Tijuana tienen trabajadores especializados, certificados y con la capacidad de responder a sus pedidos.

“Prácticamente si no mejora nada esto en dos o tres meses tendré que cerrar la empresa, si hacemos el producto en Tijuana es por la rapidez que nos requieren, la calidad, la confianza que podemos venir aquí a 2 horas de distancia y esa es la manera que hacemos el producto para ofrecer a nuestros clientes en Estados Unidos con mejor servicio y calidad. El producto que hacemos en México es por el precio que nos requieren los clientes en Estados Unidos y la mano de obra que no hay allá, todo el producto lo quieren en 2 o tres semanas, no podemos planearlo”, señaló Zepeda.

Agregó que ya ha comenzado a rechazar ordenes de pedido de ropa de grandes empresas debido al control regulatorio que actualmente se aplica a las empresas textileras en México, motivo por el cual deben penalizar económicamente a las maquiladoras que firmaron contratos anuales con ellos y que incumplen los pedidos que se comprometieron a realizar en este año.

“Una penalización por no entregar el producto a tiempo, no sabemos qué fracciona nos va a pedir el cliente americano y no vamos a poder producir esa producción en México se va a perder y puede haber una penalización a mí y yo se la tendré que aplicar a las maquiladoras por no poder cumplir el contrato que tenemos”, subrayó.

Cabe mencionar que la semana pasada representantes de las maquiladoras de Tijuana se reunieron en la ciudad de México con autoridades de la Secretaría de Economía para exponer la problemática, y aun tienen esperanza de que se emitan las ampliaciones que requieren para que respondan a sus pedidos.

“Si esperamos unos 2 o 4 meses estaría en la situación de tener que cerrar, lo que yo si pediría es que ahorita con las regulaciones que están poniendo porque no buscan otro tipo de soluciones, todas las maquiladoras con los que trabajamos aquí están certificados, ellos pasan por muchos procesos para poder certificarse y tener todo bajo regla”, concluyó.