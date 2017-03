No habrán más gasolinazos hasta que definan los motivos: Solís

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- A mediados de marzo la federación deberá definir si aplicará más gasolinazos, aunque a opinión del abogado fiscalista, Adolfo Solís esto no sucederá porque no se han definido una metodología clara de los motivos por los que está incrementando el costo del combustible.

“En la primer quincena de marzo van a tener que resolver sobre la suspensión que se solicitó que fue de que oye mientras no haya una metodología o mecánica clara no puedes subir el costo de la gasolina. El no subir el costo de la gasolina es porque no hay indicadores que justifiquen el aumento en el precio, obviamente el gobierno nos lo venden como que pensé en ustedes y que somos muy buenos porque entiende a la población, pero en realidad no hay ningún indicador por eso se atrevió a salir el presidente del PRI de forma inmoral a decir a nivel nacional que está hablando con el presidente de la República para hacer un mejor entendimiento con la población y no subieran el precio, su discurso es para verle la cara a los mexicanos y ese es un tema muy delicado porque no están trabajando con reglas claras, hay abuso y donde hay abuso hay corrupción y discrecionalidad”, explicó.

En cuanto al amparo que interpuso contra el gasolinazo que se registró en enero de este año, el fiscalista destacó que dicho proceso tardará un año en definirse, aunque por el momento el Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo en el que se informa que dicho recurso se va a radicar en un juzgado especializado que es el primero, y segundo de distrito del Centro Auxiliar de Primera Región en la Ciudad de México.

“Ni si quiera se fue al juzgado de competencia económica, sino a uno exprofeso creado por jueces federales y que ha resuelto otros temas en materia de deducciones de ISR, en materia de contabilidad electrónica, apenas está en admisión”, señaló.