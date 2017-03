SEE busca ahorrar pago de luz; firma convenio con la comisión

MEXICALI.- Con el propósito de disminuir el uso de recursos destinados al pago del consumo de energía eléctrica, autoridades del Sistema Educativo Estatal y de la Comisión Estatal de Energía de Baja California, firmaron un convenio para el suministro eléctrico con la empresa Suministro Sustentable de Energía en México.

El convenio fue signado por el Secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González y por el titular de la Comisión Estatal de Energía de Baja California, Javier Orduño Valdez, quienes coincidieron en mencionar que se está atendiendo la política de ahorro en sus diversos sentidos.

Con este convenio se busca que el costo de la energía eléctrica resulte menor que el precio promedio que actualmente se paga a la Comisión Federal de Electricidad y que arroje, al menos, un 15% de descuento.

Con este arreglo se busca beneficiar a las escuelas secundarias: No. 18 Magisterio, No. 22 Benito Juárez, No. 1 Francisco Zarco, No. 88 Milton Castellanos, No. 46, No.90, No. 62, Técnica No. 1.

También al Centro de Atención Múltiple César Prieto, a la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos (UEEP), y a las instalaciones donde se ubican las oficinas de la Subsecretaría de Educación Básica y la Delegación del SEE en Mexicali.

Por parte de las instituciones paraestatales cuyos titulares firmaron contrato están: CONALEP, CECYTE, COBACH, ICBC, INDE, Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) y Universidad Politécnica de Baja California (UPBC).

Este contrato se deriva de la reforma constitucional en materia de energía 2013 y del decreto del Congreso del Estado que autoriza al Poder Ejecutivo para que directamente o a través de sus entidades paraestatales realice gestiones administrativas y financieras necesarias para la celebración de contrato plurianual con empresa suministradora de energía.

En este marco, el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, tiene como objetivo consolidar la industria energética local bajo un esquema de competitividad y sustentabilidad, que logre por medio de acuerdos con la industria privada ofertar precios menores por el servicio de energía eléctrica a los bajacalifornianos.

Este instrumento de planeación también contempla como uno de sus objetivos lograr que Baja California cuente con una industria energética fuerte, sustentable y competitiva, que propicia las condiciones para un desarrollo pleno del mercado y el bienestar de la población.