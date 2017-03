Destruido y sin atención el acceso a fraccionamientos de Santa Fe

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos del fraccionamiento El Cedro piden a autoridades municipales atender el bulevar Banderas pues se encuentra severamente dañado a pesar de ser el acceso principal para éste y otros fraccionamientos en la zona de Santa Fe.

Y al igual que el bulevar principal de este desarrollo habitacional se encuentra en diversas partes dañado, el Banderas que conlleva a una parte de esta zona habitacional presenta profundos baches que ocasionan que automovilistas traten de esquivarlos, invadiendo carriles contrarios o haciendo maniobras que podrían ponerlos en riesgo, lo cual se complica en las noches y en horas pico.

A decir de uno de los encargados de negocios que se encuentra en la primera parte de este acceso que es el más dañado, desde hace más de una década se ha ido deteriorando, sin que autoridades municipales pongan remedio, sin embargo, en las noches deben de cerrar a las 6:00 de la tarde debido a que no hay alumbrado público y esto propia los asaltos a los comercios de la zona.

“Se pone peor cada vez que llueve porque afloja más las calles porque se llena todo y se pone flojo siempre, alrededor de las 6 ó 6:30 se acumula mucho el tráfico en esta zona y peor cuando está lloviendo, ahí a los negocios no ayuda porque entra mucho polvo, no hay alumbrado, pero nos cobran los impuestos, los permisos, pero no hay alumbrado y han aprovechado eso para saltar los negocios y estamos obligados a cerrar temprano a las 6:00 por lo mismo, esto lleva a si desde que tengo memoria y llevo 15 años viviendo aquí”, mencionó uno de los vecinos del fraccionamiento El Cedro, David.

Y aunque la vialidad en cuestión es muy amplia, los tráficos en horas pico para acceder al bulevar Santa Fe se agravan debido a las condiciones del pavimento.