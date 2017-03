No pudieron ayudar en trágico incendio de Mexicali por falta de agua

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI.- “No pudimos hacer nada hasta que llegaron los bomberos”, la casa de lado y la de enfrente tienen reductor y no pudimos echar agua, relató una vecina de la vivienda donde fallecieron seis personas.

Eran pasada de la una de la mañana cuando marcó a los bomberos, todo era gritos y descontrol por la Avenida Poboa, casi esquina con Avenida Ferrol del Fraccionamiento Villa Lomas Altas.

Lo primero que vio fue a la madre de los cuatro niños que minutos después fallecerían, la mujer salió corriendo y gritando por ayuda, luego regresó, pero no pudo entrar a la vivienda, tampoco el hombre que estaba con ella esa noche.

La vecina recordó que el muchacho llegó en una moto, y cuando estaba el incendio hizo por ingresar a la casa, pero tampoco pudo.

“Cuando yo salí, yo vi la lumbre en el cuarto y adentro, por abajo”, explicó. Enseguida de las escaleras tenían un sillón largo, y presupone que ese mueble ardió y los moradores no pudieron bajar.

“Se oía horrible, la señora les daba indicaciones, les decía ¡salga, salgan¡ gritaba la señora; y los niños empezaron a gritar, y ya después decía, ¡suban, suban! Yo me imagino que los niños intentaron bajar”, mencionó la señora que fue testigo de los hechos.

“Fue impactante lo rápido que pasó, en menos de media hora ya había pasado todo, fue rapidísimo”, refirió la entrevistada que alcanzó a ver el rostro quemado de la mamá de los niños.

Un cuarto de madera, frontal a la casa de concreto, era la habitación de la madre de los infantes, mujer con problemas de adicciones, según revelaron los vecinos y el hermano que rindió su declaración en la procuraduría.

“Yo llegué incluso a pensar que no estaban los niños dentro de la casa, que estaba la muchacha sola con el fulano ese, pero ya que empezamos a escuchar los gritos de la abuela, y los gritos de los niños, pues fue cuando supimos definitivamente que sí estaban ahí, y que no pudieron salir”, dijo la vecina.

“A mí sí me impacto mucho lo rápido que se incendió, la verdad, tuvieran que haberlo visto para sorprenderse de lo rápido que pasó; primero llegamos la gente, rápido llegó la policía, pero cuando llegó la policía ni siquiera sabían que había gente dentro porque ya no se oían, así de rápido fue; ya después llegaron los bomberos, pero no pudieron hacer nada”, relató la vecina.

En el incendio del sábado 4 de marzo murieron cuatro infantes, la abuela y la pareja sentimental de ésta.