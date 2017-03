Leyva desconcertado con resultado de elección en el CCE Tijuana

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Luego que Kurt Ignacio Honold Morales, ganara la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, el ahora exdirigente de la Canaco local, Gilberto Leyva Camacho se dijo desconcertado con el resultado, pues hasta el lunes parecía indicar que ocuparía el CCE de la ciudad.



"No decepcionado, simplemente confundido no porque hasta el día de ayer traíamos otra expectativa mucha gente que nos prometió que estaba con nosotros a la hora de cuentas se nos volteó, pero es normal porque pues yo no soy político, ni tengo dinero y la final de cuentas me enfrenté con lo que sé hacer", expresó.



Leyva Camacho mencionó que su renuncia a la Canaco fue definitiva y que mientras tanto forma parte de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) como consejero nacional.



Agradeció su apoyo a quienes votaron por él, así como a aquellos que no lo hicieron "hay muchas presiones, hay que aceptarlo con dignidad y seguiremos trabajando luchando por las causas de Tijuana".



Cabe mencionar, que Kurt Ignacio Honold Morales fue nombrado presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana para el periodo 2017-2018 la mañana de este martes.