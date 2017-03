Llevan 4 meses con derrames de aguas negras en 'El Alacrán'

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Desde hace cuatro meses el cañón del Alacrán continúa recibiendo aguas negras de tuberías que colapsaron en la colonia Lomas de San Ángel, por lo que vecinos asentados a sus costados piden a la CESPT que liberen la circulación en esta vía y atiendan el problema.

El señor Arnulfo Aguilar, quien tiene su propiedad en una de las márgenes de este cañón en la Colonia Divina Providencia explicó que el problema de aguas negras derramándose es recurrente.

"Se rompen los tubos en la parte de arriba y es lo que se está derramando, es arriba y abajo, pero generalmente esta, lo arreglan, dura unos días, pero se vuelve a descomponer y ya tiene esto como 4 meses", expresó.

El pastor de la Iglesia Embajadores de Jesús, Gustavo Banda Aceves, quien tiene su templo sobre el Cañón del Alacrán indicó que hacen constantes llamados a la CESPT, pues actualmente se encuentra albergando a mas de 200 extranjeros haitianos en sus instalaciones, y deben lidiar con los olores fétidos que se concentran en el lugar en combinación con los animales de granja que andan sueltos en el lugar.

"Muchos piensan y he visto como sacan reportajes que en medio de las aguas negras, ahorita esta así porque no han ido a reparar porque es una contaminación horrible, pero no nada más en nuestra cañón es desde arriba hasta donde terminan Los Laureles y hasta donde desemboca en Estados Unidos, es una contaminación y la CESPT no hace caso, se les ha hecho un llamado en toda la temporada y no hacen caso", subrayó Gustavo Banda.

Uno de los residentes del lugar explicó que para poder acceder a los tubos que colapsaron la CESPT debe limpiar el camino de escombros, pues el cañón quedo bloqueado por las recientes lluvias, y los derrames de aguas negras.

"La última lluvia quedaron desconectados y ahí quedaron las consecuencias allá abajo ya arreglaron, pero aquí no había acceso, pero en días pasados arreglaron la máquina para la iglesia, pero para abajo no se puede pasar, lo que pasa es que arriba hay dos tubos de drenaje que con las lluvias se despegaron, pero se volvieron a despegar y es el agua de drenaje que está corriendo", comentó el vecino Kiko.