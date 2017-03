Riesgo de deslave pone en peligro a preescolar de la colonia Altamira

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Casi la mitad de padres de familia de alumnos del preescolar María Bolaños Cacho en la colonia Altamira, han dejado de llevar a sus hijos al plantel debido al riesgo que existe de deslaves en la ladera que colinda con la rampa Javier Bátiz, lo cual ha dejado expuestas las raíces de un árbol que aparentemente son las que evitan el desplome de estas instalaciones educativas, explicó la supervisora de esta zona escolar, Xóchitl Rodríguez.

"El sistema educativo ya se puso en marcha, ya está haciendo lo propio a través de normatividad e inversión que hicieron las conexiones correspondientes, y ellos me informan de los 400 mil pesos que están autorizados para los talud y soportes del jardín, pero no tenemos fecha, pero cada papa está decidiendo dejar a sus niños o no, si pasan al plantel nosotros decidimos acordonar, pero no podemos decir que es suficiente o un desnivel que pueda haber del jardín, es un documento, ayer se firmaron todos los padres de familia de su asistencia a la reunión y de notificaciones de lo que sabemos y nos hacemos corresponsables de que ellos saben del asunto de la situación que pasa en el jardín", comentó.

Sin embargo, la docente hizo un llamado a las autoridades que correspondan intervenir ante la presencia constante de personas adictas a las drogas que utilizan la ladera de esta escuela para hacer sus viviendas improvisadas, además de escarbar debajo de las instalaciones, constantemente saquean el plantel con todo, y que la Policía Municipal a diario pasa a firmar una bitácora a la escuela.

"Esto sucedió hace 30 años y lo detuvieron, pudieron talud que detuvieron, desafortunadamente tenemos muchos indigentes que circulan toda la noche, que viven ahí y que desde mi humilde opinión donde se hizo el deslave pronunciado se escarbo, y ahí vivía un indigente que tenía una cuevita debajo de los cimentos del jardín, cuando vinieron las lluvias fuertísimas se deslava el torrente porque estaba escarbado, y ahí tiene que entrar seguridad pública, protección civil para que nos quiten a todos los indigentes que son un peligro que ahí están dormidos y tienen casitas", subrayó.

La medida de dejar a los padres en la libertad de llevar o no a sus hijos al plantel no ha sido respaldada por todos los tutores.

"Entre muchos padres de familia estuvimos de acuerdo a que los niños ya no vinieran, mi hijo está en uno de los salones que están enfrente del árbol que está a punto de caerse, y muchos padres se pudieron en plan de que los vanan seguir trayendo y la inspectora les dijo que es muy fácil traerlos y si pasa algo es muy fácil echarles la culpa a ella, cuando ya habíamos tenido una junta para ponernos de acuerdo de que los niños ya no vengan a la escuela", dijo Daniela Parra.

"Son los papas, pero pienso que con la noticia que les dio ella, pienso que alarmo a los papas porque sin ningún papel ha dicho que están en zona de riesgo cuando toda Tijuana esta en zona de riesgo, solamente las autoridades competentes pueden decir, nosotros levamos el tramite donde van a decir las autoridades competentes van a decidir de aquí para allá no pueden pasar", indicó Alberto un padre de familia.