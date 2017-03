Niegan riesgo para preescolar de la Altamira por deslave

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El Sistema Educativo Estatal en la ciudad intervendrá en el preescolar María Bolaños Cacho de la colonia Altamira debido a que se hizo un llamado incorrecto a los padres de familia a no llevar a sus hijos al plantel, pues no existe ninguna observación de autoridades competentes indique un riesgo para los alumnos por la condición de las instalaciones, afirmó el delegado de este organismo, Adrian Flores Ledesma.

Luego de que en esta semana padres de familia de este plantel preescolar fueron informados por la directora y supervisora de esta zona escolar, Xóchitl Rodríguez que la escuela presentaba el supuesto riesgo de deslave en una de sus laderas, de a cuerdo a lo que les informaron inspectores del área normativa de la Secretaría de Educación, así como de Protección Civil y a pesar de que no dejaron recomendación que indicaran la existencia de un riesgo de colapso de estas instalaciones, ambas autoridades educativas plantearon la posibilidad de suspender las clases para que los menores no estuvieran en riesgo, lo cual de acuerdo a las autoridades del Sistema Educativo no atiende a los protocoles que tienen establecidos para responder a este tipo de situaciones.

Flores Ledesma explicó que el área normativa de la Secretaría de Educación ya autorizó un presupuesto de 400 mil pesos que próximamente habrán de licitarse, para que se realicen las obras correspondientes a la atención de los deslaves que presenta este plantel en el talud que esta sobre la Rampa Javier Bátiz, aunque por el momento las direcciones municipales o estatal de Protección Civil no han notificado que exista algún riesgo estructural que pueda poner en riesgo a los infantes que acuden a este preescolar.

“Tenemos que revisarlo a través de la jefa de nivel porque se toma una atribución que no le corresponde y da una instrucción que no es la adecuada porque la única autoridad que nos pudiera determinar eso y los directivos lo saben es el área técnica que es Protección Civil, por eso vamos a pedirle a la estructura propia educativa que revise esto y que los niños mientras no haya un riesgo deben de estar trabajando en la escuela, además ya hay un recurso asignado a la escuela que estará próximo a licitarse y se hasta en los próximos meses para reforzar la barda que está dando problemas. La única autoridad que nos pudiera dar a nosotros una recomendación en cuanto a un riesgo es Protección Civil, la del municipio o del estado, hasta el momento no hay ningún dictamen técnico donde se estableciera un daño estructural donde se nos estableciera que se deben reubicar a los niños y se tuviera que demoler algún área del jardín”, concluyó.