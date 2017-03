9 escuelas de Tijuana fueron revisadas por riesgo; descarta PC

Por: Esteban Merlo

TIJUANA. - Sólo 9 escuelas de la ciudad solicitaron a Protección Civil Municipal una revisión del predio por temor a que estuvieran en zona del alto riesgo o colapsara, sin embargo, una vez inspeccionado, determinaron que ninguna tiene riesgo de lo mencionado.

El director de Protección Civil Municipal, José Rito Portugal, explicó que las escuelas hicieron la solicitud directamente, y una por el C4, el motivo era por bardas colapsadas o por hundimientos en el área.

Con ello, se encontró que ninguna de las aulas corre riesgo de caer, no se hallaron fisuras u otras señales de peligro, tampoco hubo reportes de los planteles de riesgo dentro de los salones.

"A partir de que se ha dado tema de lluvias, algunos directivos o planteles nos llamaron, porque visualizaron hundimientos, debilitamiento de bardas, árboles frondosos a punto de caer", recordó.

El jardín de Niños Héroes, el cual confirmó el mismo delegado del Sistema Educativo Estatal (SEE) Adrián Flores Ledesma, sufrió una caída de barda, pero el área de acordonó, las aulas no fueron afectadas y las clases tampoco, al menos la recomendación es que puede continuar con normalidad.

Señaló que el trabajo de la paramunicipal es evaluar el riesgo, al no encontrarse, se le indica las áreas que necesitan tener atención, ya dependerá del SEE mandar a realizar una evaluación profunda para las reparaciones, lo que a ellos les concierne, el bienestar de los estudiantes, por el momento no se vería afectado.