Descartan contaminación en playas de Tijuana

- Enterococos por debajo de los 200, aguas seguras para los bañistas.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Las playas de Tijuana y Rosarito están libres de contaminación, aseguró el director estatal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Leopoldo Jiménez Sánchez la mañana de este jueves.



"En los últimos monitoreos que hemos realizado en playas de Tijuana y Rosarito hemos encontrado valores dentro de norma, menos de 200 enterococos en el agua de mar, lo cual significa que no tenemos en este momento una contaminación por bacterias en este caso que pudieran poner en riesgo en este caso la salud de las personas", dijo.



Indicó que la Cofepris vigila nueve puntos en el litoral que van desde la malla divisoria de México con Estados Unidos hasta Playas de Rosarito.



Agregó que la mancha que se observa en el agua se debe a fitoplancton, el cual no representa peligro ni para los peces ni para los humanos "es algo natural, es un florecimiento algal y es probable que no sea tóxico".