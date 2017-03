100 días, y alcalde sin acercamiento con la IP de Tijuana

Noticias Relacionadas Complicada actual administración a casi 100 días de iniciada: Canaco

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Para Juan Manuel Gastélum Buenrostro, presidente municipal como a su gabinete la luna de miel se ha terminado, se han cumplido 100 días tras haber asumido el control del XXII Ayuntamiento.

“Los primeros tres meses o los primeros cien días te da un indicador de cuál será la política de trabajo del ayuntamiento. Es de organización, creo yo, los primeros cien días”, señaló el presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández.

La iniciativa privada ha sido un fiel aliado de todas las administraciones desde el inicio de cada ayuntamiento, el objetivo es ir apoyando en las posibles soluciones de las problemáticas que enfrenta la ciudad, o emprendiendo nuevos proyectos.

¿Ha habido ese acercamiento ya del ayuntamiento hacia ustedes? – No. – ¿Ha que se debe? – Pues hay disposición de parte de nosotros, se le ha externado a todos los ayuntamientos el interés de ciudadanizar las decisiones de los municipios o el ayuntamiento, pero pues no encontramos esa disposición o interés de parte del municipio, decir aquí tengo esto, a la mejor no tienen nada pendiente”, indicó.

El también empresario tijuanense, refirió que en los próximos 100 días la administración de la ciudad deberá emprender las posibles acciones que se analizaron durante los tres primeros meses, por lo que advirtió que estarán vigilantes.

“Pero los segundos tres meses definitivamente dicen ok, ya pasó la tormenta, ya sé cómo está el municipio, ya tengo el presupuesto definido, ya llegaron los recursos, ya cobré el predial, deben ya el primero de marzo haber iniciado emprender acciones, termina marzo ¿Qué pasó? Pues ya se hizo esto, ya se hizo el otro, ¿Cómo está la cuestión de las patrullas? ¿Oye ya se corrigieron, ya se repararon los camiones de la basura, ya están trabajando? Y ver que las acciones que dijeron que iban hacer las empiecen a implementar”, explicó.

Fimbres Hernández precisó que los encuentros que han sostenido han sido generales y con otras autoridades, ninguno de manera directa entre el ayuntamiento con la IP, por eso destaca que existe toda la voluntad de apoyarlos.

“Lo invitamos al señor presidente municipal y al cabildo a que aproveche todos los recursos que tiene con relación con la disposición que tiene la ciudadanía a ayudar, porque nuestra obligación como ciudadanos es participar y creemos que es una forma de participar en apoyo al municipio”, subrayó.

El presidente de Coparmex Tijuana coincide con su homólogo de Canaco, las problemáticas de la ciudad son el transporte, la recolección de basura, la seguridad y agregó también el tema de las luminarias.