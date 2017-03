VIDEO: Denuncian bloqueo de Altisa al SITT en Valle de las Palmas

TIJUANA.- Desde la tarde de este jueves varios camiones del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) fueron bloqueados por Altisa a la entrada de Valle de San Pedro rumbo a Valle de las Palmas.

Los choferes del SITT señalan que Altisa, alega que no es su zona y que se mantengan alejados "si no van a proceder de una manera que no quieren", de esta manera se mantiene a los choferes sin poder hacer nada.

Por otra parte los estudiantes de aquella zona están afectados pues con el Sistema de Transporte pagan la mitad de lo que cobra Altisa.

Ya son varias horas las que los camiones llevan detenidos, sin que al momento haya intervención.

Los estudiantes están a la espera de que se reactive el SITT, para poder trasladarse a sus hogares.