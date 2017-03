Comerciantes se esfuerzan por vender mÃ¡s productos nacionales

Noticias Relacionadas 100 días, y alcalde sin acercamiento con la IP de Tijuana

Por: Alberto Alfonso López Elenes



TIJUANA.- La Cámara Nacional de Comercio de Tijuana refrenda su compromiso por continuar promoviendo el consumo local y nacional, aunque su presidente reconoce que es difícil competir con el mercado estadounidense.



“Difícilmente la gente va a comprar porque le pidamos que compre en Tijuana, al final del día que hay para mí, entonces sí es un tema que queremos concientizar de que a veces la diferencia de precios es tan pequeña, recordarles que si compras en Tijuana, inviertes en Tijuana, generas empleos en Tijuana”, dijo el presidente de la Canaco Tijuana, Mario Escobedo Carignan.



Hace unas semanas Canaco lanzó la campaña “Yo compro en Tijuana”, su propósito era promover el consumo local, sin embargo, esta campaña no es exclusiva para los consumidores.



“También va dirigida a los comerciantes, porque el motivo más importante por el que la gente cruza a Estados Unidos no es precio, precio queda en tercer lugar, el motivo número uno es variedad, el motivo número dos es servicio y el tercero es precio, en los primeros dos hay muchísimo que podamos hacer como comerciantes”, expresó Escobedo.



La competencia de los comercios fronterizos es más complicada que los que se encuentran en el Centro y Sur del país, es más fácil en Tijuana encontrar un producto estadounidense que mexicano.



“Este es un tema complejo porque la industria nacional no comparece a la frontera, porque sabe que venir a la frontera es competir con el mundo, porque aquí (por ejemplo) tu me quieres vender pollo pues déjame a como lo consigo en Estados Unidos, entonces a veces ellos mismos por no competir es que no tienen presencia aquí”, mencionó.



La prueba más clara del interés por vender productos locales y nacionales está en que los propios empresarios están viajando al Centro y Sur de México en busca de esos productos.



“Pero lo estamos buscando, claro que lo estamos buscando, para los comerciantes de Tijuana vender cien camisetas gringas o cien camisetas mexicanas, preferimos vender cien camisetas mexicanas, es un tema de calidad y de precio que al final del día lo que el consumidor gusta”, dijo.



Un aliado importante en los últimos meses para el comercio local ha sido el factor peso – dólar, el incremento del valor de la moneda estadounidense ha propiciado que disminuya la fuga de consumidores.