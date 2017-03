Vecinos de Valle Sur pagan estudio para determinar causa de colapsos

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos del Fraccionamiento Valles del Sur II aclaran que ellos están pagando cerca de 80 mil pesos al CICESE, para que realice el estudio en el que se determinen las causas por las que más de 16 viviendas de este desarrollo están colapsando.

Luego de que este vienes se reunieran los residentes afectados con representantes de Ingeniería en Desarrollo Urbano (IDU), para que representantes de la empresa que comercializo las casas en esta zona presentará resultados del estudio que mandaron a hacer sobre las causas del desplazamiento de terreno, el señor Enrique Navarro uno de los vecinos indicó que los resultados al parecer no son alentadores.

“Nosotros como condóminos estamos contratando a CICESE que están empezando a hacer el estudio que es totalmente diferente a lo que dijo el de Canadevi, su presidente dijo que era un estudio de CICESE y el que a nosotros nos presentó la constructora es de un particular. Es un estudio que estamos haciendo nosotros para respaldar la parte nuestra contra la parte que ellos presenten”, indicó.

En este sentido, destacó que el apoyo de las autoridades municipales ha sido muy tibio, pues Desarrollo Urbano no ha presentado la asistencia que requieren para consolidar el expediente e iniciar la demanda civil, pues la empresa solo busca presentar pruebas que la deslinden de la responsabilidad.

“Ellos están en la postura de que en base a los estudios técnicos se deslinden responsabilidades, pero ellos no pueden asumir un papel de reintegrar, ellos siguen en la postura de que todo es cuestión de agua, que no encontraron problemas de agua en el estanque de la CESPT y que fue un problemas de lluvias y básicamente a eso lo atribuyen. Nos acercamos con abogados y nos piden que armemos el expediente para lo cual estamos presentado el estudio, otro documento que necesitamos de administración urbana, el dictamen técnico para darle entrada a la demanda civil. Yo creo que están tomando tiempo y demasiado porque al final de cuentas es un problema que surgió y Control Urbano tenía conocimiento desde el 20 de febrero, cuan do pusieron el primer engomado y hasta ahorita hemos tenido un precio en lo general, no en lo particular que es lo que necesitamos nosotros al día de hoy a 9 de marzo, no lo tenemos y sentimos que ha estado lento el proceso”, subrayó.

A este respecto, la delegada Municipal de San Antonio de los Buenos, María Guadalupe Barrón Uribe indicó que los residentes del lugar deben presentar una solicitud formal a Desarrollo Urbano para que se generen los documentos que requieren.

“Es entre particulares, el fraccionamiento y los vecinos que compraron, yo vengo por invitación de los vecinos que hemos apoyado con la mudanza y recolección de basura, lo demás lo deben de arreglar en juzgados, tienen que solicitar el dictamen por escrito y el presidente municipal está en la mejor disposición, ese es el procedimiento”, sostuvo Barrón Uribe.

Mientras tanto, el señor Navarro indicó que en la semana pasada otra casa fue marcada con sellos amarillos de zona de riesgo, pues ya empieza a presentar fracturas, por lo que creen que más viviendas van a seguir presentado afectaciones.

“Ahorita hay 3 o 4 casas que no están en esa franja que es la más dañada que ya están presentando fisuras en bardas, lo que inicialmente fue en las de nosotros, ahora ya se está extendiendo a otras casas”, concluyó.