Taxistas Amarillos amenazan de muerte a activista migrante

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Un grupo de choferes de los Taxis Amarillos que operan en la garita de San Ysidro amenazaron de muerte a un activista de Ángeles de la Frontera, esto ocurrió la noche del viernes luego de tratar de impedir que un migrante tomara otra opción de transporte.

“Un migrante tomó la opción de que no quiso subirse a un Taxi Amarillo y se subió a un taxi blanco con franja anaranjada y empezó la discusión de éste taxista de la ruta amarilla, que no podía estar ahí, que ellos pagaban plaza”, dijo el coordinador de Ángeles de la Frontera, Hugo Castro.

Esto ocurrió durante una discusión, Hugo Castro cuestionó sobre el cobro excesivo que le hacen a los migrantes deportados por llevarlos a la zona Centro.

“Empecé a cuestionar que cómo era posible que en la zona de deportación cobran lo que cobran a alguien más 50 pesos, a los migrantes deportados les cobran 300 pesos por llevarlos a la Madero, a la zona donde hay hoteles baratos económicos y se van a veces en grupos de dos o tres pues les cobran hasta 300 pesos por llevarlos ahí algunos”, explicó.

A la zona que se ubica un área de ascenso y descenso llegaron más integrantes del gremio de Taxis Amarillos para tratar de intimidar, entre los que se encontraba uno de los líderes de la organización.

“Y en eso se bajan, pero sí casi corriendo de un taxi cinco personas, entre ellos no sé quien sea, puedo identifícalo, es uno de sus líderes que empezó a decir: te crees bien huevudo, te vamos a partir la madre, tu quién crees que eres, no sabes quién soy yo, entonces yo lo que hice fue háblame con respeto, lo quise saludar, le dije pues yo soy Hugo Castro, quisiera saber quién eres tú, me empezó a decir: yo soy el que te va a partir la madre, vente para acá, entonces se pusieron a un lado y yo me hice un poco para atrás, pensando que hay cámaras, es altas horas de la noche, estamos hablando de casi las 11 de la noche, no hay ningún policía en esa área y lo único que hice que me tratar que me identificaran las cámaras que se que hay ahí en esa zona del Chaparral”, detalló.

Tras varios minutos de tensión, el aparente líder transportista le hizo la amenaza de muerte, por lo que Hugo Castro ya presentó denuncia ante la Procuraduría General de Justicia, junto con testigos y un video como evidencia.

“Lo tengo identificado en un video, el número de taxista que dijo que me iba a matar y me iban a colgar allá arriba, sabes lo que te va a pasar, te vamos a matar y te vamos a colgar ahí arriba y se empezaron a burlar”, subrayó.

Desde hace mucho el grupo de Taxis Amarillos mantiene el control de toda la zona de la Garita de San Ysidro, los propios activistas de diferentes casas migrantes aceptan no públicamente que les tienen prohibido trasladar a los deportados por amenazas de los propios taxistas, por eso prefieren que sea el Grupo Beta quien se los lleve o los mismos Taxis Amarillos.