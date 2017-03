Familias sin agua; CESPT corta servicio en toma comunal tras adeudo

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos de la colonia Las Torres parte baja afirman que desde hace tres semanas la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, les suspendió el suministro de agua potable de la toma comunal que atiende a cerca de 60 lotes irregulares de la zona conocida como “El Manantial” debido a que presenta un adeudo que alcanza casi los 300 mil pesos, lo cual se debe a la morosidad en que han incurrido algunos residentes, afectando a los que si están al corriente.

“Por las deudas de todos los que deben, yo ya pague la mitad del adeudo que nos pidieron,. Pero hay quienes deben más de 10 mil pesos a la toma comunal donde estamos conectados todos y los que tienen tienda deben más dinero, pero ahorita las pipas casi no entran acá, yo pago para que me pasen el agua, la verdad. La Señora que lleva a la junta dice que hasta que no baje la deuda no van a poner el agua”, dijo la vecina, Rosa.

“Unos deben yo no debo nada, ahorita paso una pipa y a veces no alcanza y unos vecinos que me apoyan, pero estoy batallando, aquí hubo junta y dijeron que paguen lo que deben los que deben, pero nosotros no vamos a poder estar sin agua”, indicó la vecina, Albina.

Otros vecinos explicaron que estos fuertes adeudos se deben a que hace más de 10 años cuando se asentó esta zona irregular, la CESPT les otorgó una toma comunal por lo cual les cobra mensualmente cerca de 180 pesos por cada lote que se suponía albergaría una familia en promedio, pero con el paso de los años se construyeron departamentos para renta y los propietarios tampoco pagan el consumo del líquido por lo que la paraestatal advirtió que retirará la toma, ante lo cual algunos residentes que están al corriente en sus pagos piden al organismo les hagan contratos individuales.

“Apenas empezamos a ver si nos pueden dar el medidor porque el comunal esta mucha gente que no paga y nosotros nos debemos”, comentó una vecina anónima.

“Sólo se debe el que llegó este mes, pero no sé si pagar porque tenemos 3 semanas sin agua, se venció el 7 marzo, como vamos a pagar y no debemos además estamos sin el servicio”, expresó Saúl Pérez.

Asimismo, los vecinos pidieron a las autoridades municipales y de la CESPT que intervengan para hacer una red de drenaje que impida el correr de aguas negras por esta zona, pues en temporada de lluvias este arroyo es insuficiente para llevare la carga de agua generando en la esquina de la calle Castañeda, y el Manantial un encharcamiento como lo expone la señora Ángeles.

“Lo que pasa es que hay un tubo muy pequeño que la CESPT puso y corre toda el agua de El Nido, Las Torres Alta, la basura y se tapa, se hace la laguna, se inunda aquí, he pedido ayuda al ayuntamiento y todas las autoridades y no me hacen caso, pagamos una máquina para que quite todo porque estaba el lodo y piedras, se hace mucho lodo, se hace mucho mosco y cuando se seca la tierra se vuelve contaminación de las aguas negras”, relató.

Cabe mencionar que en la zona existen residentes que deben por el servicio de agua potable casi los 20 mil pesos, por lo que el organismo exige el pago del 50% del adeudo en la toma comunal para restablecerles el servicio.