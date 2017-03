Deslaves en Loma Blanca 2da sección ponen en riesgo a familias

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos del fraccionamiento Loma Blanca 2ª sección, piden a la empresa responsable de este desarrollo que agilice los trabajos que deberán realizar para evitar que continúen los deslaves del talud que colinda con la tercera sección, pues está en riesgo la barda perimetral que protege a sus vivienda en caso de que se registren más lluvias como lo expuso la señora, Blanca Delia Estrada Maldonado.

“En las pasadas lluvia que estuvieron muy intensas, sufrimos por primera vez los deslaves enfrente de nuestras casas y nos preocupa porque arriba esta la tercera sección, ya el ayuntamiento, protección civil y la empresa Fincamex vinieron a hacer un recorrido y se comprometieron a tomar cartas en el asunto y como no estamos entregados al municipio se le tiene que pedir a Fincamex que son los que construyó y dijeron que si, hicieron un recorrido la semana pasada y ahorita el temor como vecinos aunque se habla de que no habrá lluvias, pero si viene una y no se ha atendido el problema, será preocupante porque nos están afectando la barda perimetral y nuestro cajón pluvial que está tapado en tres privadas”, indicó.

Como representante legal de la asociación de propietarios de la segunda sección de este fraccionamiento, pidió también a autoridades municipales que apoyen el plan de seguridad que han diseñado que respalde a los elementos policiacos de la caseta que se instaló en la zona.

“Es muy importante presentamos un programa de seguridad en un foro que hubo en San Antonio de los Buenos donde estamos solicitando una patrulla destinada a Loma Blanca porque haría recorrido desde Cuesta Blanca, Loma Blanca, las fabricas y los ranchos, es un proyecto que vale la pena aterrizar”, explicó.

Asimismo, urgió al municipio a acelerar los trabajos de entrega del fraccionamiento, pues con ello, buscan aterrizar el proyecto de la construcción de la unidad deportiva, pues actualmente los menores que residen en la zona juegan en la calle o en el terreno de lo que serían estas instalaciones a largo plazo.

“Ya está aprobado en cabildo el espacio para la unidad deportiva incluso ya tocamos la puerta con la diputada Jackie Nava que está dispuesta a apadrinar el proyecto, pero todo depende del ayuntamiento, estamos esperando la respuesta de la entrega del fraccionamiento y lo concerniente a la unidad deportiva”, concluyó.