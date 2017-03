SEIDO realiza una serie de cateos en Tijuana

Noticias Relacionadas SEIDO realiza operativo en Otay Módulos 2

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) provenientes de la Ciudad de México, han realizado durante todo el fin de semana una serie de operativos en diferentes partes de esta ciudad fronteriza.

Desde la tarde del pasado sábado, los agentes federales han ingresado a varios domicilios principalmente ubicados cerca de la frontera con Estados Unidos, en busca de algo o alguien, según refieren habitantes de las casas a las que han ingresado.

Los agentes pertenecientes a la Procuraduría General de la República (PGR) aparentemente no cuentan con órdenes de cateos, ya que no han mostrado ningún documento al ingresar a las casas o a un taller mecánico.

En Módulos Otay 2, donde estuvieron por más tiempo revisaron por varias casas una casa y un taller mecánico, en donde estuvieron interrogando a los habitantes, como empleados en el caso del taller, mientras que elementos de la Gendarmería mantenían bloqueado el acceso y salida a la calle José Clemente Orozco, de donde se retiraron hasta la madrugada del domingo sin detener a nadie o localizar algo indebido.

De manera simultánea otra casa fue allanada por los agentes federales en la colonia Zona Norte, en donde según habitantes de la zona, los policías con la ayuda de un mazo tumbaron la puerta principal en forma de reja y posteriormente abrieron la puerta de manera para ingresar al domicilio que es habitado por una señora sola y mayor, que no se encontraba en la casa.

En este caso, los oficiales estuvieron desde la cuatro de la tarde hasta la madrugada del domingo.

Al igual que en otras zonas, la calle Mariano Escobedo fue restringido el acceso y salida de toda persona, mientras realizaban el operativo.

Cabe precisar que tampoco mostraron documento alguno, ni pegaron letreros de asegurados y con el número de investigación u orden de cateo.

Hasta el momento no se ha informado las causas de estos operativos.

“De hecho se metieron a mi casa, yo no estaba y me dejé venir para acá, de hecho tenían permiso, abrieron la puerta y está mi hijo solo cuando entraron y con mi tía se metieron también y no traían nada (de orden de cateo), pero la verdad no sabría decirle”, dijo un residente de la zona.