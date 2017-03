Nadie denunció disparos de multiasesinato en Zona Norte

Noticias Relacionadas Matan a balazos a 3 mujeres y 2 hombres en zona Centro; hay 1 herido

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- El multiasesinato en la Zona Norte el pasado viernes no tuvo denuncia al número de emergencias, fue sólo hasta que una persona tuvo que entrar al inmueble que supieron, este se sorprendió y salió corriendo en busca de una patrulla.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor, explicó que ante los últimos hechos delictivos de alto impacto, las ausencia de denuncias tanto al 911 como al 089 es evidente.

Resaltó que la colaboración de la ciudadanía es vital, aunque no estén afectados directamente.

En el hecho, atacaron a 6 personas pero fallecieron seis, tres mujeres y dos hombres, esto dentro de unos departamentos en la Privada Segunda "D", entre calle Primera y Coahuila, sobre F Martínez.

"Este evento no tuvo ni una sola llamada al 911 y 089, nos enteramos porque salió corriendo uno y se encontró a policía municipal. Algunos eventos no hay llamadas, es importante colaboración, que no afecta directamente el hecho se debe hacer el reporte", dijo.