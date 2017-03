Rector pide solución al problema de transporte en Valle de Las Palmas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.-El presidente Municipal y secretario General de Tijuana pidieron al rector de la UABC, Juan Manuel Ocegueda Hernández que tuviera paciencia ante la problemática que enfrentan alumnos del campus de Valle de las Palmas por de falta de transporte y cobros que no respetan el descuento a estudiantes.

Luego del conflicto que se registra entre las líneas de Transporte Altisa y 24 de Febrero que han impedido que el SITT preste el servicio a los estudiantes de esta zona a pesar de que sus estudiantes lo preferían porque pagaban 7 pesos y era un servicio con horarios regulares, el rector de esta casa de estudios se reunió con el presidente municipal y el secretario del ayuntamiento de Tijuana, Juan Manuel Gastelum y Raúl Felipe Luévano para exponer su preocupación por la situación

"El secretario del ayuntamiento como el alcalde me dijeron que tuviéramos paciencia que ellos iban a resolver esta situación y que iban a hacer todo lo posible para que nuestros estudiantes tengan el mejor servicio en las mejores condiciones tenemos muchos años batallando con el problema de transporte en Valle de las Palmas, habíamos logrado un buen avance porque los muchachos estaban conformes con el SITT y bueno, sobrevino este conflicto entre transportistas, pero para mí lo importante es señalar que tengo la promesa tanto del secretario general de gobierno, como del alcalde de que se buscarán los mecanismos para no afectar a la comunidad universitaria. A mí me dijo que esta semana pudiéramos pensar que ya se hubiera establecido el servicio, también me dijeron que si no es posible que lo preste el SITT lo pudiera hacer alguna empresa alternativa, pero con los costos del SITT que es de 7 pesos", finalizó.