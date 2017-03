Transportistas piden aumentar tarifa 3.50 pesos

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- El secretario del Sindicato General Fernando Amilpa CTM, Baltazar Gómez, solicitó incrementar 3.50 pesos la tarifa al transporte público de Tijuana.



"Arriba de tres pesos de aumento a la tarifa actual", dijo.



Aunque los choferes aplican arbitrariamente la alza al pasaje, el líder transportista cuestionó al regidor Arnulfo Guerrero, presidente de la comisión de Vialidad y Transporte, por qué el municipio no ha avalado el incremento.



"Que nos expusiera el motivo, por qué tanta la tardanza de autorizar el ajuste de la tarifa de servicio público, toda vez de que ya tenemos tres meses y no ha pasado nada", expresó.



Pese a que los transportistas son los que generan caos en las calles, pidió al munícipe de Tijuana y al Cabildo poner orden y aterrizar acuerdos para no afectar a los usuarios, quienes saben que no es válido paga más, pero los choferes les exigen.



"Es hora de sentarnos a platicar y hacer acuerdos para poner orden en el transporte público organizado para que al final la ciudadanía no esté involucrada en medio de dos niveles de autoridad", comentó.



Los choferes de los camiones azules y taxis amarillos, requirieron subir la cuota al pasaje, pues su ruta a Playas de Tijuana consume una cantidad importante de combustible.