Sin suspensión de clases en el Cecyte; policías supervisan el plantel

Supuesta amenaza de muerte a alumnos del Cecyte

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Luego de la amenaza de muerte dirigida a alumnos del Cecyte plantel La Presa, el director del colegio, Jesús Efraín Castillo Sarabia, informó que elementos de la Policía Municipal arribaron al inmueble y supervisaron la mochila de los jóvenes.



El director indicó que las clases se imparten de manera normal y que el plantel estuvo apoyado por cuatro unidades de la Policía, acción que se repetirá a mediodía.



"No hemos suspendido clases, las clases están normales y coincidentemente está la Policía aquí con unos cursos en prevención", expresó.



Pidió a los alumnos y a los padres de familia estar tranquilos "no se preocupen estamos apoyados por las autoridades".



Por último, señaló que el Cecyte cuenta con personal capacitado en protocolos de seguridad y recomendó "que los alumnos no estén jugando".