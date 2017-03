Piden a autoridades verificar la situación de aguas negras en primaria

Noticias Relacionadas Padres cierran escuela cercana a deslaves de Camino Verde

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Ex empleada de un colegio que presta todos los niveles de educación básica y guardería revela que el plantel tiene problemas de infraestructura que la mayoría de los padres de familia desconocen, pues cada que llueve sus instalaciones sufren encharcamientos que afectan salones, el comedor y la cocina donde se preparan alimentos para menores, por lo que pide a autoridades educativas, de protección civil, sanitarias y hasta del IMSS que hagan una verificación sobre la situación que se presenta.

La ex colaboradora de este plantel ubicado en el Ejido Mariano Matamoros que prefirió mantenerse anónima, explica que durante las pasadas lluvias los menores que ahí estudian -sobre todo del área de guardería y preescolar-, debieron ser movidos a otras instalaciones, pues el agua entraba en diversas zonas, de lo cual nunca se percataron los padres.

Agregó que el área de guardería tiene supuestamente alumnos “fantasma”, ya que algunos están subrogados por el IMSS, pero cuando se salen del plantel, aparentemente ingresan a otros infantes en estas posiciones, por lo que consideró necesario que autoridades de este organismo, así como educativas, revisen la forma en la que está operando esta institución privada.

"En la guardería tenemos en el colegio muchas anomalías, desde la infraestructura del plantel, no es el más apropiado en tiempos de lluvia, toda el agua se desborda hacia el comedor, la cocina, tres aulas, el aula de cómputo; como las paredes son de tabla roca toda el agua se mete, los niños vienen desayunando a las 8:30 o 9:00 de la mañana cuando está estipulado que es a las 7:30, tienen maestras de inglés que no están tituladas, por lo mismo tiene personal en las tardes que no es apropiado para los niños", concluyó.