Regresamos a ser la ciudad de los baches, asegura Hank Rhon

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- "Regresamos a la Tijuana de hace muchos años, Tijuana te recibe con los baches abiertos, nomás es reciclarlo", fue el comentario del ex presidente municipal de la ciudad, Jorge Hank Rhon, cuando se le cuestionó qué opinaba del XXII Ayuntamiento, encabezado por Juan Manuel Gastélum.

En lo general, expresó que no importa que no se cumpla o no avance en los primeros 100 días, en su caso, señaló que lo importante es que se resuelva.

Este es uno de los puntos que más critica la ciudadanía, concuerda con que las lluvias han afectado más la situación de las calles y por eso mencionó que nuevamente aplicaba el dicho.

Respecto a la recolección de basura, la cual colapsó con el cambio de gobierno, recordó que sucede siempre en las transiciones, pero se puede solucionar.

Y sobre la seguridad, enunció que es lamentable que los "lacras" del crimen organizado hacen lo que quieren en la ciudad.

En parte, porque todavía no hay coordinación por los tres niveles de gobierno, principalmente el federal que le toca enfrentar al crimen organizado.