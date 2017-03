Brandon quería jugar en los Xolos, hoy está cuadripléjico por Altisa

- Brandon quedó cuadripléjico luego de que la unidad de transporte público de Altisa en la que regresaba a su casa de la escuela chocara

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Brandon Morelos Hernández tomó en serio su afición por el futbol desde la secundaria, se destacó en su plantel como jugador, a los 17 años formó un equipo en las instalaciones deportivas cercanas al fraccionamiento donde vive, Ke Casas, comenzó a ganar trofeos, obtuvo patrocinadores para sus uniformes, soñaba con entrenar de manera formal para convertirse en un jugador de los Xolos de Tijuana, pero ahora está casi cuadripléjico porque la unidad de transporte público de Altisa en la que regresaba a su casa de la escuela chocó, y ni si quiera lo indemnizó.

Brandon estudiaba en el Cecyte La Presa donde tenía excelente promedio, era un muchacho deportista, quería participar en visorias para futbol, llevó a su equipo al primer lugar y obtuvo su trofeo de mejor goleador, pero desde el pasado 12 de octubre cuando ocurrió el trágico accidente en el que 6 personas fallecieron y casi una docena resultó herida, ha sido víctima de la negligencia de dos instituciones, la Dirección de Vialidad y Transporte de Tijuana y el Seguro Social, pues la primera permitió que la unidad 290 de Altisa diera el servicio sin contar con una póliza de seguro vigente y la segunda porque no le retiran la tráquea que no le permite iniciar sus terapias físicas y se negaron a hacerle una operación en la pierna izquierda que aún permanece fracturada.

La madre de Brandon, Azucena Hernández Rodríguez, evidenció, “el seguro ya ve que se maneja hasta que ellos pueden mandar con el especialista y me la dieron larga… hasta casi finales de mayo. La doctora del CRIT me dijo que hiciera un esfuerzo porque ya no la ocupa (tráquea), que lo hiciera por fuera, créame que si yo lo tuviera aunque no me lo diera Altisa, mi hijo no tuviera esto, pero ando consiguiendo el dinero para sacárselo, porque para ellos, como mi hijo no va a volver a caminar se les hizo muy fácil ponerle un fijador que según ellos está haciendo su función, pero hay opiniones diferentes, hay otro doctor que dice que no está haciendo esa función que le hicieron una cochinada a mi hijo, mire todas las negligencias que cometieron en el IMSS, no tenían porqué abrirlo así”.

En enero Brandon cumplió 18 años y junto a su familia pide ayuda a quien sea, pues su padre, Claudio Morelos Xocota, quien era chofer de Altisa está sin trabajo desde octubre luego de que la empresa lo despidiera al saber del apoyo que le daban para que atendiera la crisis en la que se encontraba su hijo.

“Del accidente para acá, el no ha trabajado bien, estamos en una situación muy, muy dura, ha habido momentos en que no tenemos absolutamente nada, pero gracias a la gente tenemos qué comer, y la verdad ahorita nos llegó carísima la luz, el agua en todo este tiempo no se ha pagado, estamos ahorita en una situación muy dura, ¿usted cree que si Altisa nos hubiera respondido estaríamos en esta situación?”, cuestionó la madre de Brandon.

Aun cuando Brandon estuvo hospitalizado dos meses en el IMSS, la familia jamás recibió la visita de alguien de la dirección de Vialidad y Transporte, ni de la empresa Altisa. Esto ocasionó que su hermano mayor tuviera que renunciar a la escuela y al trabajo para ayudar a su familia a cuidar de él.

Hasta ahora los cuatro subsisten con el apoyo de los vecinos que les llevan comida y con lo poco que venden en una papelería que ya tenían en la reducida sala que ahora se ha convertido en la recamara del joven que permanece postrado con la única posibilidad de mover el brazo derecho y la cabeza.

“Aquí está mi hijo, truncaron su futuro, no es cierto que nos hayan apoyado, nunca se acercaron a nosotros en la clínica, ni si quiera a preguntar cómo está tu hijo, cómo van las cosas”, denunció Azucena Hernández.

Quienes estén interesados en hacer donaciones pueden hacerlo a la cuenta No. 4766 8406 5976 4497 de Saldazo Banamex a nombre de Claudio Morelos Xocota, padre de Brandon, o comunicarse al celular 6642288641.