La Policía Municipal de Tijuana es deficiente: Colegio de Abogados

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Por la falta de capacitación y de recursos la Policía Municipal de Tijuana es deficiente, señaló el presidente del Colegio de Abogados, Román Antonio Aboytes Hernández este lunes.



Lamentó que la delincuencia sobrepase a la corporación "encontramos que la violencia en nuestro municipio sigue cabalgante, que se siguen dando las muertes y que la institución se ve rebasada".



Afirmó que no basta la buena voluntad del secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Sotomayor, en el combate al crimen organizado, pues los salarios que reciben los agentes no son atractivos.



"Si un elemento de la Policía Municipal quiere trabajar bien, pero no tiene el equipo necesario no va a poder, además trabajan horas largas, demasiadas horas, tienen un salario que no está muchas veces en función del esfuerzo que estamos haciendo", dijo.



Por último, el presidente del Colegio de Abogados, mencionó que mientras lo Policía de Tijuana no dé resultado, elementos del Ejército Mexicano continuarán patrullando las calles de la ciudad.