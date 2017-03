Pese a advertencia de riesgo, fraccionadoras construyen

- No respetan mapa de riesgo y consiguen permisos para edificar. Hay más de 87 zonas de fallas en BC.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- A pesar de la existencia de un mapa de riesgo que indica dónde no se debe construir, las fraccionadoras consiguen los permisos de suelo para edificar viviendas, informó Gabriel Zambrano, del Colegio de Ingenieros Civiles.



Lamentó la omisión de los empresarios de la construcción, pues las casas nuevas representan un problema a futuro, sobre todo por un posible sismo de gran magnitud como el suscita en San Francisco hace 100 años.



Explicó que científicos del Cicese detectaron más de 87 zonas de falla a través de la colocación de sismógrafos en todo el Estado, especialmente en Tijuana "cada año se desvía la península de Baja California dos centímetros".



Indicó que el 25% de las colonias de Tijuana están en riesgo latente, sobre todo, las ubicadas en laderas como por ejemplo la Tejamen, Monterrey, Camino Verde, Reforma, entre otras.



Por último, pidió a las fraccionadoras consultar a los ingenieros civiles, pues saben detalladamente dónde no es recomendable edificar "que cuando se vaya a hacer un fraccionamiento nos pidan la opinión".