Sociedad se solidariza con Brandon; le entregan despensas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Luego de que Uniradio presentara la difícil situación que enfrenta el estudiante del Cecyte La Presa, Brandon Morelos Hernández, víctima del accidente ocurrido hace cinco meses en la zona del fraccionamiento Ke Casas, su madre la señora, Azucena Hernández Rodríguez, agradeció la respuesta solidaria que ha mostrado la sociedad tijuanense pues han recibido despensas y donaciones en efectivo.

Sin embargo, indica que la diputada federal panista, Cynthia Gissel García Soberanes se comunicó con ellos para apoyarlos con gestiones ante el Seguro Social y enviarles de primera instancia pañales y un cómodo por medio de sus colaboradores, por lo que está a la espera de los resultados que esta intervención pueda tener para mejorar las condiciones de su hijo.

“Nos ha llegado mucho la ayuda de despensa, han hecho depósitos al número de tarjeta que mi esposo dio y ayuda de pañales, cosas de higiene personal, es la ayuda que nos ha llegado de las personas, de autoridades o representantes legales ninguna.