LadyKínder emite posicionamiento sobre video

TIJUANA.- Luego de que esta tarde se diera a conocer en Uniradio un video donde una mujer a la que llamaron #LadyKínder amenazara a un elemento de tránsito en una plaza de la ciudad, esta emite un posicionamiento ante el hecho.

La fémina aclaró que el video no está completo por lo que no se aprecia la interacción total que mantuvo con el elemento de tránsito, además sostuvo ella lejos de estar molesta se encontraba preocupada porque a su esposo la había realizado una cirugía menor, y debía recogerlo cerca del centro comercial porque estaba un poco sedado y no podía caminar.

Señaló que en la zona estaban más de 15 carros mal estacionados y ella al verlos pensó que así se colocaban todos ahí, cuando regresó a recoger su automóvil vio que estaba siendo remolcado.

Detalló que se acercó al oficial para preguntarle qué había pasado y asegura, este le respondió de manera prepotente, "pues no ve, usted estaba mal estacionada".

Asimismo le comentó la situación de su esposo y le pidió su ayuda, por lo que el oficial le respondió que fuera con el encargado, ella se acercó a la caseta y le explicó la situación, este le contestó ya habían dado el reporte y que no podía hacer nada al respecto.

Por último, indicó que el pasado martes acudió a pagar la multa y el juez le dijo que no debían remolcar su vehículo porque ella estaba presente. También se mostró preocupada por tal situación.