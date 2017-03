Altisa operaba como 'pirata' la unidad que provocó accidente

Por: Sonia de Anda

TIJUAN.- La unidad 290 de Altisa involucrada en el accidente del Fraccionamiento Ke Casas circulaba en modo ‘pirata’, pues la Dirección de Transporte y Vialidad de Tijuana no tiene registros de su existencia hasta después del 16 de noviembre, afirmó el titular de esta dependencia, Javier Salas Espinoza.

Agregó que el MP solicitó a la dirección que encabeza que informaran si la unidad 290 de la empresa Trasportista Altisa S de RL contaba con póliza de seguros que amparara su operación el 12 de octubre del 2016, por lo que se le contestó que esa razón social no existe en los registro, pero sá la que opera con el nombre de Autotransportes Urbanos y Suburbanos Libres de Tijuana BC SA de CV (ALTISA).

Por este motivo le mandaron el expediente que existe, donde la citada unidad no coincide en características con la accidentada.

Destacó que los permisos de “Unidad a Prueba” que era el que tenia la citada unidad al momento del accidente el 12 de octubre -en donde perdieron la vida 6 personas y 11 más resultaron lesionadas-, los establece el reglamento cuando la línea de trasporte necesita probar una de sus unidades nuevas o bien, cuando está a la espera de placas, lo cual tiene una vigencia de 30 días, siempre y cuando cuente con la póliza de seguro vigente.

"El mismo reglamento marca que se les puede dar un permiso para circular sin placas por 30 días, sin embargo, al dárseles el permiso se tiene que verificar que esa unidad cuente con Seguro, con una póliza de gastos médicos para accidente y que la empresa que solicita el permiso tenga una concesión, son requisitos que debe cubrir", dijo Javier Salas.

Además, comentó que "nosotros detectamos que esa unidad, específicamente la del accidente, al momento en que sucedió no estaba dada de alta en la oficina, no había un expediente de ella, donde se tuviera una póliza del seguro, ni ningún otro documento porque cuando pedimos el expediente el registro de la unidad 290 está hasta el 16 de noviembre después del accidente, cuando el accidente fue el 12 de noviembre.

"Fue lo que informamos al MP por eso yo creo no sé si lo que ha estado alegando el abogado se deba a ignorancia o ineptitud, falta de conocimiento de las leyes o algún interés particular que tenga para estar manejando la información de manera totalmente falsa, al manifestar que nosotros como dirección de Transporte no le dimos la información correcta al MP", puntualizó.

Debido a esta irregularidad con la que operaba la unidad 290 de Altisa, indicó que corresponde al representante de las victimas iniciar un recurso ante Sindicatura Municipal para que se determine la responsabilidad que pudieron tener servidores públicos que en esa administración autorizaron un permiso de esa naturaleza sin contar con el seguro correspondiente.