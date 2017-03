VIDEO: Transportista no termina su ruta; pasajeros tienen que bajarse

TIJUANA.- Un ciudadano denunció a través de #YoReportoUniradioinforma al chofer de la unidad 194 Verde y Crema por no concluir su ruta y desviarse a la base.



A decir del pasajero no es el primer caso, por lo que se cansó de tener que desviarse debido a que el chofer tomaba otra ruta.



En el video se observa y escucha un dialogo entre el chofer y el usuario, a quien le confirma que no terminará su ruta por irse a la base.



El ciudadano afirmó que denunció la arbitrariedad a Vialidad y Transporte al número de quejas 6 08 84 00, donde le pidieron enviar un correo con las fotos de la unidad, sin embargo, no tuvo respuesta.