Es momento de promover el comercio local: Canaco

TIJUANA.- Lo que más le preocupa a los consumidores tijuanenses al momento de tomar una decisión es la variedad, el servicio y el precio", manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tijuana, Mario Escobedo Carignan.



Precisamente para ser capaces de satisfacer esos intereses a los consumidores es que se está implementando la campaña "Yo compro en Tijuana", informó.



El programa tiene como objetivo concientizar al comerciante sobre las tácticas que pueden utilizar para recuperar al consumidor, recordó que al vivir en zona fronteriza muchos de los residentes del municipio prefieren viajar al país vecino para realizar sus compras, "Cada año gastamos 6 mil millones de dólares en Estados Unidos, sí ese recurso se gastara en Tijuana, la calidad de vida de los tijuanenses mejoraría mucho".



Indicó que invertir en productos tijuanenses genera empleos y fortalece la economía, destacando que a veces el precio y la variedad que se puede conseguir en los mercados de California no justifica el tiempo de espera para cruzar la garita o el costo del dólar que en los últimos meses ha incrementado su valor constantemente.



"No hay mejor momento que hoy en día para promover los productos mexicanos, particularmente en la frontera donde tenemos productos de ambos lados de la frontera", expresó.



Escobedo Carignan aconsejó a los comerciantes local invertir en la calidad de sus productos y servicios, "esto como dar oportunidad a los consumidores de no pagar estacionamiento, cambiar productos y devolver dinero, eso es pensar a futuro y superar las expectativas de la gente".