Estudiantes convocarían a paralizar transporte si no regulan tarifas

TIJUANA.- Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), piden a autoridades municipales que regularicen la tarifa de transporte público, pues de lo contrario convocaran a paralizar este servicio.

“Es una cuestión muy problemática que toda la sociedad, no solo los alumnos de la UABC estamos enfrentando ya que los choferes se ponen muy agresivos en cuestión de la tarifa irregular que está en estos momentos, queremos un aviso oficial para que no tengamos porque pasar por estos agravios en sí. Yo tomo 4 transportes diarios, aunque unos cobran 13, 14, 15 y hasta 17 pesos en mis rutas, otros cobran hasta 20 pesos, es muy grave la situación. Queremos pedir a la sociedad el apoyo para frenar esta situación y que las autoridades no están haciendo nada, nos vamos a tener que ver en la situación forzada de hacer un paro contra el transporte público”, señaló la estudiante de derecho, Yaraset Ocaba.

“Yo recibo el dinero de mis padres que me están apoyando y se está incrementando si yo puedo apoyarlos para disminuirlo y estar como antes claro que lo voy a hacer, me importa la economía”, dijo Eira Castillo.

Otros estudiantes de la UABC indicaron que a diario enfrentan la misma situación con el transporte público en Tijuana, por lo que se mostraron dispuestos a apoyar un movimiento de paralización al transporte público.

“Algunos casos me cobran 8 otros 7. Las tarifas son demasiado altas en algunos transportes, dependiendo de las ruitas, pero se enojan si no les das el dinero completo y no me parece justo porque todo el día tomo transporte… si funcionaria (un movimiento contra el transporte) porque es demasiada la cantidad de alumnos que se están subiendo a los camiones y daría un golpe total a la economía de los transportista”, subrayó el estudiante Miguel Espinoza.

“También depende si en la escuela son conscientes porque muchos usan el transporte y no van a poder venir, si son consientes quizá si, si no porque afectaría en la escuela, si hubiera organización, si, si lo haría”, señaló una estudiante.