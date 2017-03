Ni vivos ni muertos los visitan, lamenta ancianita en asilo

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- Sin recibir apoyo ni visitas de familiares, se encuentran cerca de 20 personas de la tercera edad que residen en la Casa Hogar Agnes Lester, algunos de ellos con graves problemas de salud.

Carmen Hernández Maldonado, es una de las ancianitas que ha vivido en el lugar más de 5 años, ya que su único hijo falleció de cáncer en los pulmones, al quedar desprotegida ingresó al asilo.

"Necesitamos ayuda de todo, alimento, cosas para el aseo de la casa, son carencias que tenemos; los señores que se hacen cargo de eso se esfuerzan mucho por ayudarnos y darnos todo lo que necesitamos, y para que estemos bien y felices", expresó.

Comentó que a pesar de ello, algunas personas que residen en la casa hogar no son visitados por algún familiar o amigo, quedando abandonados en la incertidumbre, por lo que pidió apoyo del gobierno.

"Somos gente que no tenemos a nadie, y andar en la calle es muy difícil para nosotros; pedimos que no tengamos que andar rogando en la calle y esperamos que no se les olvide al gobierno darnos apoyo", concluyó la ancianita.