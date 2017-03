Toma protesta del nuevo consejo directivo del CCE 2017-2018

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- El nuevo consejo directivo del CCE Tijuana que encabeza el empresario Kurt Honold, tomaron protesta para el periodo 2017 – 2018.

Previamente el presidente saliente, Humberto Jaramillo agradeció el apoyo recibido durante el periodo que estuvo al frente de este organismo.

“Espero haber ejercito siempre a favor del sector empresarial, el poder de gestión que me dio el representarlos, la exposición en medios de comunicación y las atenciones que se reciben por parte de las autoridades, es un compromiso que se debe de honrar, ejerciéndolo siempre a favor de los organismos representados”, explicó Jaramillo.

Por su parte el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reconoció la labor de su predecesor y destacó el hecho de que los empresarios en esta zona han sabido trabajar en equipo.

“Hoy me toca asumir la silla que dejó bacante Don Humberto Jaramillo y solo puedo decir que me siento honrado y también me siento comprometido, pues conozco bien a Don Humberto. Es por eso que estando yo aquí rodeado de todos ustedes, yo me siento en equipo, en mi equipo, el equipo donde jugamos todos los días, el equipo de los 16 organismos que integran el CCE a los que me honra y enorgullece poder representar, pero también el equipo de los tres órdenes de gobierno y sobre todo el equipo de la ciudadanía”, indicó Kurt Honold.

En el evento se realizó un homenaje a todos los ex presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y en el caso del saliente, se le entregó un álbum fotográfico que muestran las memorias de Don Humberto al frente del CCE.