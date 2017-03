Abuelita vive en asilo y pide que no les corten el agua

- Condonan 32 mdp en pago de agua a organismos de la sociedad civil.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- La señora Carmen Hernández Maldonado pidió que no les corten el agua en la Casa Hogar Agnes Lester, asimismo que los ayuden con alimento y artículos para mantener limpia su nueva casa.



"Necesitamos ayuda de todo, alimento, aseo de la casa, nuestra comida", dijo.



Durante el evento de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de este viernes, Doña Carmen aprovechó la ocasión para solicitarle a las autoridades que no se olviden de los adultos mayores, sobre todo, de los que están en asilos.



"Nosotros los viejos pedimos por el gobierno que les dé esa mentalidad que estemos en paz, que no tengamos que andar rodando por las calles, muchas gracias y espero que no se les olvide, que no nomás quede en un discurso", expresó.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe), Alfonso Álvarez Juan, mencionó que suman 32 millones de pesos condonados en pago de agua a organismos de la sociedad civil de Tijuana y Mexicali.



Por último, invitó a las OCS's a que aprovechen el beneficio, pues de 900 sólo 250 han solicitado la condonación.