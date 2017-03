Buscan disminuir mortandad de pacientes con hipertensión pulmonar

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Cardiólogos y neumólogos buscan establecer protocolos para reducir la mortalidad de pacientes con hipertensión pulmonar, ya que se considera un padecimiento raro por su dificultad para ser diagnosticado.

Previo a la reunión de expertos en este padecimiento, el Cardiólogo Ecografista del Hospital Los Ángeles en la ciudad de México, doctor Luis Bojórquez destacó que actualmente existen los medicamentos para atender este problema que hasta el momento se ha detectado afecta a cerca de 555 personas en México.

"Fármacos si existen para tratar esa enfermedad y obviamente la gran necesidad es conocer no solamente cuántos pacientes, sino el fármaco correcto para el paciente correcto y en el momento adecuado, de ahí e deriva esta información porque anteriormente se especulaba con datos que no eran certeros", mencionó.

La doctora Guadalupe Espitia, neumóloga del ISSSTE en la ciudad de México, afirmó que los especialistas buscan generar una norma Oficial Mexicana para estandarizar los tratamientos que se brindan a los pacientes con este tipo de afección.

"Se han ido trabajando de lo particular a la general en educación médica continua, primeramente en grupos y médicos especialistas, y médicos residentes que están en formación; se ha logrado ya actualizar la enfermedad y ha pasado en el plano del protagonismo de las enfermedades -por decirlo de alguna manera- a novel mundial de ser una enfermedad rara a ser de baja prevalencia", comentó.

Detalló que "las normas son una forma de legislar procesos de atención, lo que estamos buscando con la atención de una Norma Oficial Mexicana, estamos buscando eso que el estándar y el protocolo de diagnóstico en estos pacientes sea idéntico en todas las unidades que conforman el sector salud. Es igual de difícil obtener tratamientos en la medicina privada como en la pública, hoy en día las instituciones públicas cuentan con alternativas de tratamiento para estos pacientes, evidentemente el acceso está limitado".

Asimismo, la especialista hizo énfasis en que es difícil, el diagnóstico oportuno de esta enfermedad, mientras que el doctor Miguel Beltrán, Cardiólogo del Hospital ISSSTECALI en Tijuana, aclaró los síntomas que deben activar las alertas a las personas que les falta de aire.

Puntualizó que "la enfermedad es muy compleja, a nivel mundial no nada más en México la historia de estos pacientes para el diagnostico varias de los 6 meses a los 5 años porque los pacientes primero subestiman los síntomas".

Afirmó que "es falta de aire, si subo 20 escalones y me falta el aire, eso es en término médico que se llama disnea, pero tiene que ser progresiva antes podía caminar dos cuadras perfectamente, ahora me canso cuando camino y noto que desde hace 6 meses acá me canso cuando llego a media cuadra, eso es una falta de aire progresiva".

La hipertensión pulmonar es una patología que engloba un grupo de enfermedades crónicas, progresivas y potencialmente mortales que comparten en común la elevación de la presión pulmonar por arriba de lo normal, lo cual afecta a pulmones y corazón, provocando insuficiencia cardiaca y muerte temprana.