Adolescentes que amenazan con masacres deben atenderse: psiquiatra

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Especialista siquiátrica recomienda atender psicológicamente a cualquier adolescente que lance amenazas en redes sociales para dañar a los demás o autolesionarse.

La psiquiatra Graciela Jiménez Trejo del Hospital de Salud Mental, indicó que este tipo de amenazas en la red no deben ser consideradas como bromas.

"Van a requerir atención las personas que tienden a tener cuadros depresivos, ansiosos, personas que tienen problemas con seguir las reglas, con no hacer caso a las autoridades; va a costar más trabajo porque van a negar que tienen un problema, que no le van a pedir a los papás que los lleven con un profesionista de la salud mental, simplemente cuando ocurre algo es cuando nos llama la atención", aseguró.

Agregó que este tipo de jóvenes no muestran cambios radicales de un momento a otro, sino que van prendiendo alertas que muchas veces no son detectadas por sus tutores.

"Sin embargo si hacemos un estudio retrospectivo vemos que van teniendo cambios cada vez más tempranos o más bien de tiempo atrás, se empezó a aislar, pero fue poco a poco o son personas que si buscas en la computadora empezaron a ver páginas de odio, racismo, maltrato y ahora hay mucho acceso en el internet de ese tipo de información, además las pláticas, si empezamos a preguntar entre los compañeros o a la familia vemos comentarios como ¿Qué pasaría si le corto la cola a un perrito, si lastimo a alguien; dónde se compra una pistola?", cuestionó.

Detalló que "un adolescente o un niño no tiene porque estar preguntando esa cosas y como padres pensamos que es algo chistoso o curiosito y nada más, pero no le damos la importancia, entonces si lo investigamos nos damos cuenta de que si habían ciertos datos de violencia, un dato muy importante es la violencia a los animales".

En este sentido, hizo énfasis en los perfiles o conductas que deben alarmar a padres de familia o personas cercanas a estos adolescentes, pues tanto el tranquilo y dedicado a la escuela como el extrovertido pueden caer en situaciones violentas contra ellos mismos o los demás.

"Una característica diferente y puede ser víctima de bullying y puede ocasionar que se aíslen o sean callados y pudiera desencadenar un enojo hacia estas personas y decir que los va a atacar, pero no es en todos los casos porque se puede ir a la inversa, son personas depresivas, muy ansiosas y pueden lastimarse ellos mismos", dijo.

Mencionó que "por otra parte son muy extrovertidos, el alma de la fiesta que pueden tener un trauma, violencia en la familia, problemas económicos y los puede llevar a tener cierto enojo a la sociedad, no hay alguien en específico, sino el que s ele ponga enfrente y hay otro grupo de muchachos que no siguen reglas el oposicionista desafiante que no sigue reglas de padres, ni de autoridades".